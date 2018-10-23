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В Киеве в октябре-ноябре будут приходить платежки со старой ценой за тепло, поскольку процедура изменения тарифов требует времени. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев журналистам на брифинге, передает 112 Украина.

«Есть соответствующая процедура установления тарифов, которая требует также определенных временных промежутков. Можем сказать, что ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой. Сейчас будет корректироваться тариф на тепловую энергию, но на это нужно время. Какие будут окончательные цены, мы сейчас сказать не можем. Это расчеты, общественные обсуждения и это работа Национальной комиссии, которая регулирует рынок электроэнергии и коммунальных услуг», - заявил Пантелеев.

Чиновник добавил, что в Киеве из-за решения Кабмина о повышении цены на газ также подорожает тепло.

«Цена увеличилась ориентировочно на 23,5 % на газ. Безусловно, учитывая то, что практически 80% цены на тепловую энергию – это стоимость газа, то и будет увеличена стоимость тепловой энергии. Но сказать точный прогноз мы не можем, потому что это вопрос расчетов и прохождения соответствующей процедуры», - заявил Пантелеев.

Однако подорожание газа не касается цены за горячую воду.

«На горячую воду тоже нет, потому что горячая вода тоже является исходной по тепловой энергии. По датам сказать точно, когда будут новые тарифы на тепловую энергию, это будет на 1 декабря или на 1 января, пока что мы не можем», - заявил Пантелеев.

 Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.
ForUm

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