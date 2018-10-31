Окружная прокуратура Варшавы ведет следствие против украинской компании Aliens Games за разработку компьютерной игры про нацистский концлагерь Освенцим.

Заявление в прокуратуру на фирму-разработчика игры подал председатель Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, сообщает Укринформ со ссылкой на Rzeczpospolita.

По мнению заявителя, она имеет признаки пренебрежения к польскому народу и пропаганды запрещенного в Польше фашистского тоталитарного строя.

«Следствие ведется по делу и находится на этапе сбора доказательных материалов», - заявил представитель окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчинский.

Как отмечает издание, игра основана на тематике жизни в концлагере, где участники могут выбрать себе персонаж – заключенного, который пытается сбежать из лагеря, или надзирателя, задачей которого является преследование и пытки заключенных, их направление на работу или в газовую камеру.

Как отмечается, в игре присутствуют элементы одиночных и групповых убийств, а также употребляются фразы: «польские концлагеря», «где честь этого польского народа», «где ваша честь, польские собаки».

Как отмечается, о деле стало известно из депутатского запроса, который направил министрам юстиции и иностранных дел депутат Сейма РП Юзеф Бринкус. В нем он обращает внимание, что, хотя официальным производителем игры является украинская компания, ее настоящими авторами являются россияне, в частности Дмитрий Дубин из компании Studcinemafest Moscow.