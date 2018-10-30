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Сегодня, 30 октября, из аэропорта «Львов» в польский Краков полетел самолет компании Ryanair.

Это первый рейс ирландского лоукостера из Львова, который в целом будет летать оттуда в пять городов Европы. Завтра стартуют рейсы в Дюссельдорф (Германия), Мемминген (Германия) и Варшавe (Польша), а 2 ноября – в Лондон (Великобритания), сообщает УНИАН.

Рейсы Ryanair из Львова: Львов – Варшава (Модлин): c 31 октября по понедельникам, средам и воскресеньям. Львов – Дюссельдорф (Веце): c 31 октября по средам, пятницам и воскресеньям. Львов – Краков: c 30 октября по вторникам, четвергам и субботам. Львов – Лондон (Станстед): с 2 ноября по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Львов – Мемминген: c 31 октября по средам и воскресеньям. 

Как известно, 3 сентября авиакомпания выполнила свой первый рейс из Украины - Киев-Берлин.
ForUm

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