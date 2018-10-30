Суд оштрафовал на 10 тыс. гривен командира роты воинской части А1479 (арсенал Министерства обороны) около Ични Черниговской области за вождение в пьяном виде в день пожара на арсенале.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

Указано, что командир роты Александр Симонов 9 октября в день начала пожара на арсенале вечером около 21:00 в городе Прилуки (Черниговская область) был задержан во время управления автомобилем ВАЗ 2109 в состоянии алкогольного опьянения.

В судебное заседание военный не явился, но прислал заявление, в котором согласился с предъявленными обвинениям и признал свою вину.

Суд постановил оштрафовать Симонова на 10 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Как сообщал ForUm, 9 октября в 03:30 произошли взрывы с последующим пожаром на 6-м арсенале Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области.

Военная прокуратура Центрального региона Украины начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

По данным Службы безопасности, основная версия взрывов на складах боеприпасов вблизи Ични Черниговской области – диверсия с проникновением на территорию арсенала диверсионной группы.

Вечером 10 октября пожар был полностью ликвидирован.