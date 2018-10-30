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Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание министру образования и науки Украины Лилии Гриневич, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что всего внесено 3 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона и принято решение о направлении в суд еще 2-х протоколов об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В частности, Гриневич внесено предписание в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко, «который имеет неупорядоченный потенциальный конфликт интересов, который может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений, или на совершение или несовершение действий при исполнении им своих служебных полномочий, чем нарушены требования части первой статьи 28 Закона».
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