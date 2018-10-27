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Вечером в пятницу, 26 октября, в Киеве на площади Валерия Марченко случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Subaru и Skoda, пишет Судебно-юридическая газета.

Водитель Subaru находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался проехать на красный свет светофора.

«К счастью, обошлось без серьезных травм – медпомощь была оказана на месте», – говорится в сообщении.

Как общалось ранее, в сети опубликовано видео ДТП в центре Киева с участием автокрана, в котором повреждены  почти 2 десятка авто.
ForUm

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