Вечером в пятницу, 26 октября, в Киеве на площади Валерия Марченко случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Subaru и Skoda, пишет Судебно-юридическая газета.
Водитель Subaru находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался проехать на красный свет светофора.
«К счастью, обошлось без серьезных травм – медпомощь была оказана на месте», – говорится в сообщении.
Как общалось ранее, в сети опубликовано видео ДТП в центре Киева с участием автокрана, в котором повреждены почти 2 десятка авто.
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