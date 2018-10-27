За прошедшие сутки, 26 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск.
Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.
Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения обороняющихся держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.
По данным разведки, одного оккупанта прошедшие сутки уничтожено и еще 7 - получили ранения.
С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял.
Как сообщалось ранее, 25 октября оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, во время этого 4 раза было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
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