В СМИ появилась информация о том, что несколько сотен специалистов компании Apple трудятся над секретным проектом электромобиля, передает АвтоФан.

Согласно «утекшим» в прессу данным, электромобиль, разрабатываемый Apple, по форме напоминает минивэн, его рабочее название – Titan.

Руководит проектом вице-президент по дизайну продукции Стив Задески, который ранее был сотрудником автопроизводителя Ford.

Предполагается, что в дальнейшем «автомобильное» подразделение Apple может разрастись до тысячи человек. Отдельное подразделение Apple работает над электромобилем.

В то же время, аналитики считают, что Apple вовсе не обязательно доведет свой проект до конца.

Кроме того, вероятно, что разработка автомобиля займет годы. Впрочем, скорее всего, многие технологии, которые компания создаст для электрокара, пригодятся и для других ее продуктов, в частности для iPad и iPhone.

Как сообщалось ранее, основанная в США Apple достигла уровня капитализации более $1 трлн, став таким образом первым производителем электронной продукции и ПО, который превзошел эту отметку.