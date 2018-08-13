В субботу, 11 августа, в полицию поступила информация, что с 22:00 возле ТРЦ на улице Макарова в Ривном состоятся гонки и дрифт автолюбителей, а также протест жителей близлежащих домов против проведения мероприятия, нарушающего их права на отдых.

«Для недопущения конфликта и обеспечения правопорядка на место происшествия выехали почти 50 сотрудников Управления патрульной полиции, роты полиции особого назначения, управление превентивной деятельности и полиции охраны ГУНП. Также со стороны администрации торгово-развлекательного центра были осуществлены меры по недопущению транспортных средств на территорию автостоянки путем установления временных заграждений в месте въезда», - сообщили в облполиции.

В 22:30 у торгового центра находилось около 150 жителей близлежащих домов и 100 участников гонки.

Несмотря на достигнутые договоренности во время встречи с городскими властями о переносе таких незаконных развлечений за пределы города (аэропорт, развилка Великой Омеляны и площадка у «Ривнеазота»), а затем последующее обращение к главе облгосадминистрации автолюбители проигнорировали цивилизованное решение вопроса.

Около 23:00 25-летний житель села Городок Ривненского района, водитель автомобиля Renault Trafic, объехав заграждение через бордюр и газон, заехал на автостоянку, где начал дрифтовать и создавать аварийную обстановку, не реагируя на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, подаваемые с помощью жестов, громкоговорителя, проблесковых маячков красного и синего цвета и звуковых сигналов. После этого водитель микроавтобуса, выезжая со стоянки, протаранил служебный автомобиль Toyota Prius. Продолжая игнорировать требования сотрудников полиции об остановке, водитель Renault совершил наезд на и.о. начальника управления превентивной деятельности области старшего лейтенанта полиции, находившийся в форменной одежде у служебного авто. Не имея возможности избежать наезда, полицейский упал на капот автомобиля Renault и, держась за него, проехал в таком положении около 30 метров до вынужденной остановки.

Во время задержания нарушителя телесные повреждения получили три сотрудника управления патрульной полиции. После оказания необходимой медицинской помощи всех отпустили.

«По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), - отметил начальник ГУНП в Ривненской области Валерий Самчук. - 25-летнего жителя Ривненского района задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Транспортное средство поместили на штрафплощадку. В соответствии с медицинским освидетельствованием он был трезв».

Кроме того, в момент задержания автонарушителями неизвестные в балаклавах, в количестве около 100 человек, зайдя на территорию автостоянки, битами повредили два автомобиля участников дрифта автомобиль «ВАЗ 2103» под управлением 22-летнего жителя Ривного и автомобиль «ВАЗ 2106», за рулем которого находился 20-летний житель села Карпиловка Ривненского района. Последний, выезжая с территории стоянки, столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. На 20-летнего водителя «ВАЗ 2106» полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

По факту сопротивления сотруднику правоохранительного органа полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытых уголовных производствах полицейские устанавливают все обстоятельства событий.

В медицинские учреждения Ривного и области никто из граждан не обращался.