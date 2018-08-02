Основанная в США Apple в четверг достигла уровня капитализации более $1 трлн, став таким образом первым производителем электронной продукции и ПО, который превзошел эту отметку.

Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNN Money, сообщает Укринформ.

"Компания Apple стала первой американской публичной акционерной компанией, стоимость которой превзошла $1 трлн", - отмечается в сообщении.

Производитель популярной электронной продукции и программного обеспечения достиг этого уровня в четверг, когда стоимость его акций составила $207,04. Таким образом, всего за год компания Apple увеличила свою капитализацию более чем на 20%.

Акции возросли после того, как Apple сообщила в среду о доходах, которые превзошли прогнозы и ожидаемые перспективы. Среди основных источников прибыли стали, в частности, постоянные продажи смартфонов iPhone 8 и iPhone X, особенно в Китае и Японии, а также увеличение поступлений от услуг App Store.

При этом проводится сравнение с другими компаниями, которые находятся примерно в одинаковом сегменте капитализации. В частности, компания Amazon стоит почти $900 млрд, тогда как Google и Microsoft чуть более 800 млрд каждая.

До Apple только одна компания достигла отметки $1 трлн - нефтяной гигант PetroChina (PTR). Компания ненадолго превысила этот уровень в 2007 году, когда ее акции начали продаваться в Шанхае, но после этого стоимость ценных бумаг пошла на убыль. Сейчас PetroChina, которая также присутствовала на Нью-Йоркской фондовой бирже, оценивается в порядка $205 млрд.