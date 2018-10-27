также в разделеПолитика
Бадрак: Украина способна перейти к созданию армии нового типа 24
КИУ: 10 кандидатов в президенты игнорируют голосования Рады 37
Пучдемон опубликовал фото с Тимошенко, у нее категорически отрицают встречу 96
Лукашенко о войне на Донбассе: Эту проблему должны решить три славянских народа 35
Порошенко: Украинско-белорусская граница – это граница дружбы 12
Порошенко и Лукашенко встретились «с глазу на глаз» 73
Климкин: РФ вероятно поставляет уголь с оккупированного Донбасса в Турцию и Польшу 55
Порошенко встретился с экс-президентами Украины 57
Венгрия заявила в Брюсселе об ухудшении отношений с Украиной 29
Геращенко о резолюциях ООН: У РФ земля и море должны гореть под ногами 92
В Кабмине прокомментировали отставкой сразу 4 глав ОГА 94
Ведущие европейские СМИ о нападении радикалов на офис Медведчука: Украинская полиция бездействует 47
Порошенко: Присуждение премии Сахарова Сенцову приблизит его освобождение 18
Европарламент призвал ЕС усилить санкции против РФ в случае обострения ситуации на Азове 22
Киевский губернатор подтвердил, что уходит с должности. В политику 64
Кабмин одобрил увольнение 4 глав ОГА 57
Сийярто отказался комментировать влияние РФ на украинско-венгерские отношения 35
ЕП предлагает назначить спецпредставителя по Крыму и Донбассу 37

Встреча Тимошенко с испанским сепаратистом - это сигнал всем «сепарам» в Украине, что она готова говорить с ними.

Об этом сообщил председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев, комментируя встречу Юлии Тимошенко с лидером каталонских сепаратистов Карлесом Пучдемоном.

«В большой политике таких случайностей не бывает. Встреча Тимошенко с испанским сепаратистом - это сигнал «сепарам» в Украине: я готова говорить с вами напрямую. Значит, готова признать их субъектность. Это все является шагом к выводу России и Путина из Минских соглашений. Они перестают быть стороной конфликта. Именно сделать Путина стороной, с большими сложностями, в 2014-15 удалось Порошенко, Меркель и Олланду, усадив российского президента за стол в Минске. Далее. Санкции против РФ жестко привязаны к выполнению Минских соглашений. А нет стороны - нет и санкций», - отметил Арьев.

Он также отметил, что «можно сто раз говорить-писать на бордах о Европе-НАТО, но, из-за таких рукопожатий, новый курс проявляется лучше любых слов».

«Опасность большая, чем считается», - добавил Владимир Арьев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2591 грн.
61
Теги