Встреча Тимошенко с испанским сепаратистом - это сигнал всем «сепарам» в Украине, что она готова говорить с ними.

Об этом сообщил председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев, комментируя встречу Юлии Тимошенко с лидером каталонских сепаратистов Карлесом Пучдемоном.

«В большой политике таких случайностей не бывает. Встреча Тимошенко с испанским сепаратистом - это сигнал «сепарам» в Украине: я готова говорить с вами напрямую. Значит, готова признать их субъектность. Это все является шагом к выводу России и Путина из Минских соглашений. Они перестают быть стороной конфликта. Именно сделать Путина стороной, с большими сложностями, в 2014-15 удалось Порошенко, Меркель и Олланду, усадив российского президента за стол в Минске. Далее. Санкции против РФ жестко привязаны к выполнению Минских соглашений. А нет стороны - нет и санкций», - отметил Арьев.

Он также отметил, что «можно сто раз говорить-писать на бордах о Европе-НАТО, но, из-за таких рукопожатий, новый курс проявляется лучше любых слов».

«Опасность большая, чем считается», - добавил Владимир Арьев.