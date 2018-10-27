Езда без водительского удостоверения в Украине является серьезным нарушением ПДД и карается штрафом, пишет mmr.net.ua.

Если забыл права дома - лучше оставить машину или попросить других людей с водительским удостоверением ею управлять. Иначе - штраф! Об этом свидетельствует Кодекс Украины об административных правонарушениях, если его перефразировать своими словами. А точнее статья 126.

Случай 1. Если вы все же сели за руль без прав или документов на авто и вас остановила полиция, будьте готовы заплатить 425 грн штрафа. Об этом свидетельствует ч.1 статьи.

Случай 2. Если вы решили, что ваш сын достаточно взрослый и можно посидеть рядом, а он пусть порулит - штрафа вам не избежать. Передавать управлять автомобилем нельзя без соответствующего пакета документов и прав на вождение данной категории автомобиля. Штраф за вождение без прав несовершеннолетним - 510 грн (ст.126 ч.2 КоАП).

! Положения частей первой и второй настоящей статьи не применяются к лицам, которые в установленном порядке учатся вождению транспортного средства.

Случай 3. Если вы были лишены права управления транспортным средством и все же сели за руль, штраф в этом случае составляет от 510 до 850 грн (ст.126 ч.3 КоАП).

К слову, езда без страховки в Украине запрещена и карается штрафом, размер которого определяется тяжестью нарушения.

Как сообщалось ранее, полицейские, вооруженные радаром TruCam, уже третий день штрафуют водителей, которые превысили скорость. Только за первую дневную смену копы оштрафовали 231 лихача.