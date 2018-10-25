Фактическим владельцем почтовой компании «Премиум Пакет», пойманной 12 октября на контрабанде 3,5 тысяч мобильных телефонов общей стоимостью $700 000, может являться заместитель главы СБУ Павел Демчина. Про связь руководства СБУ со скандальным оператором сообщил главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов, пишет Antikor.

«12 октября на пункт пропуска «Ягодин» заехал микроавтобус «Фиат Дукато» (госномер АА8507ОМ). Никаких налогов при этом платить не нужно – почтовая компания «Премиум Пакет» объявила, что машина перевозит почтовые посылки, а не коммерческий груз. Это значит, что её следует пропустить, проверку почтовые посылки проходят уже в Киеве. Однако машину не выпустили пограничники – по данным источников в Польше, груз был коммерческий, следовательно, таможня должны была произвести полный досмотр. Иначе пока машина проедет всю Украину до Киевской таможни, груз в ней может заметно полегчать. Тогда налоги в Киеве уплачивать уже не с чего – ведь у нас посылки минимальной ценности вообще не облагаются налогом. И началась буря! Звонки пошли по всей вертикали власти. Сначала звонили местные начальники. Апофеозом стал звонок из руководства СБУ начальнику Госпогранслужбы Петру Цигикалу с просьбой отпустить машину, ведь все документы в порядке», – рассказал Бутусов.

Главный редактор «Цензор.нет» описал механизм контрабандной схемы. Почтовая компания «Премиум Пакет» ввозит телефоны под видом почтовых посылок, они проезжают без досмотра. Где-то по дороге в столицу телефоны «теряются», а в Киев на досмотр прибывает уже вполне невинный груз, который вообще не подлежит налогообложению.

«Дело сейчас дошло до премьер-министра Гройсмана, и скрыть факты уже не удастся. Но следует выяснить масштабы таких операций и по возможности определить, какие убытки понесло государство ранее. За один август 2018-го компания «Премиум Пакет» ввезла 120 машин с почтовыми посылками. Сколько из них транспортировали реальные посылки, а сколько стали прикрытием для нелегального импорта? Почтовая компания оказалась соучастницей масштабной схемы по обману государства, и следует выяснить, насколько велик ущерб. Без участия почтовых работников отправить машину груза под видом посылок из Европы невозможно. Задержанная машина – далеко не первый такой груз. «Фиат» остановили именно потому, что такие машины проходили и ранее», – написал Бутусов.

По информации из достоверных источников в правоохранительных органах, журналистам, конечно, рассказали не все обстоятельства дела. А факты таковы, что именно Госпогранслужба произвела оформление микроавтобуса с грузом «почтовых посылок», фактически дав контрабандистам зеленый свет. Автомобиль «Премиум Пакета» задержали таможенники уже после оформления у пограничников, после звонка от своего руководства из Киева. Задачу отработать ситуацию и предоставить результаты по «Премиум Пакету» ставили на самом высоком уровне, так как ежемесячно «Премиум Пакет» завозил более сотни микроавтобусов с почтовыми посылками, и нужно было как-то отреагировать.

Законных оснований не пропускать машину, которая шла транзитом в Киев, у сотрудников таможни не было. Проверку и оформление посылок таможня может производить исключительно в присутствии представителя ЦСС (Центральной сортировочной станции). Таможня на посту не имеет права задерживать и проверять экспресс-доставки, поэтому таможенникам пришлось применить уловку. К автомобилю подошел сотрудник с собакой. Она загавкала, что дало формальные основания заподозрить в машине наличие наркотиков. Таможня попросила ЦСС прислать своего представителя, чтобы на законных основаниях досмотреть автомобиль. Микроавтобус отправили в бокс, а водитель закрылся изнутри, заявив, что не будет выходить до приезда начальства.

Источники утверждают, что после задержания буса «Премиум Пакета» в местном управлении СБУ пили шампанское. Сотрудники службы безопасности знали, что почтовый оператор работает под прикрытием замглавы СБУ Павла Демчины. Машины идут через Волынскую и Львовскую таможни на оформление в Киев, а по пути происходит подмена груза. Но на региональном уровне никто ничего от данной схемы не получал, и местное начальство СБУ считало себя обиженным, а потому не обязанным отвечать за сохранность груза при прохождении таможни. «Зашквар» с микроавтобусом показал Киеву, что жадность иногда приводит к печальным последствиям.

В руководстве СБУ, сообщают наши источники, и сами понимали, что рассчитывать на активную поддержку от сотрудников в регионе не стоит. Когда ни с пограничниками, ни с таможней решить вопрос не удалось, информацию от Демчины начали сливать «прикормленным» журналистам, чтобы устроить скандал и повесить дело на начальство Волынской таможни – ведь известно, кто обычно громче всех кричит «держи вора», тот…

Напомним, Павла Демчину называют бизнес-партнером Александра Грановского, который и поставил его руководить Главком «К» СБУ. В этом управлении существует «4-й отдел», который занимается борьбой с коррупцией и её предотвращением на таможнях. Но по факту сегодня структура контролирует большую часть контрабандных потоков.