Военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины вернулись с международных учений «Ardent Defender - 2018», которые с 1 по 19 октября проходили в Канаде на военной базе «Борден» в городе Мифорд, штат Онтарио. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Целью международных учений, участие в которых приняли военнослужащие из 20 стран, была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств в комбинированной, межведомственной, многонациональной и общественной среде, фокусировка на эффективное управление на оперативном и тактическом уровнях, максимальном уменьшении угрозы от взрывоопасных предметов в контексте операций по поддержанию мира.

По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.