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Минприроды считает необоснованными требования ООО «Метос» относительно безосновательного принятия решения о внесении лося европейского в Красную книгу Украины и необходимости проведения дополнительного качественного учета численности этого вида. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр Остап Семерак заявил, что ООО «Метос», которое согласно реестру юридических лиц специализируется на охоте, отлове животных и предоставлении связанных с этим услуг, подало в суд на Министерство и Национальную Академию наук Украины с требованиями отменить приказ о внесении лося в Красную книгу, а соответственно – и запрет охотиться на него.

«Мы уверены в своей позиции и считаем, что при принятии решения о занесении лося в Красную книгу не произошло нарушения как прав истца, так и природоохранного законодательства. Государству и ученым, а не охотникам решать, какой вид животных нуждается в защите, поэтому меня не пугают подобные судебные иски», - прокомментировал ситуацию министр.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 26 ноября в 14:15 в помещении Окружного административного суда Киева.

Напомним, Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося европейского в Красную книгу Украины.

В декабре2017 года Семерак подписал приказ о внесении этого вида животных в Красную книгу. В этом году начато научные исследования, которые позволят установить реальную численность животных в Украине.
ForUm

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