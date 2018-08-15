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Экономика Украины растет 10 кварталов подряд, утверждают данные Государственной службы статистики Украины. Так, рост реального ВВП во втором квартале текущего года составил 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года, сообщает правительственный портал.

Одним из факторов роста стал рост товарного экспорта. За первое полугодие рост этого показателя составил 12,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В абсолютных цифрах объем товарного экспорта превысил 23,2 млрд долл. Экспорт услуг из Украины вырос на 5,7% - до 5,38 млрд долл и превысил импорт. Положительное сальдо торговли услугами за первое полугодие составило 2,8 млрд долл.

Евросоюз остается ключевым для Украины внешним рынком. Объем экспорта товаров и услуг в ЕС по итогам первого полугодия превысил 11,1 млрд долл.

 
ForUm

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