Контингент Федеральной службы безопасности РФ в оккупированном Крыму продолжает заниматься прикрытием незаконной добычи песка в Каркинитском заливе на Бакальской банке, что в 14 км от острова Джарылгач в территориальных водах Украины у города Скадовск в Херсонской области, сообщает Украинский милитаристский портал.

По данным издания, эта деятельность осуществляется постоянно, в мае 2018 года оккупационная власть после перерыва с 2016 года возобновила эту незаконную практику, кроме земснарядов «Печора», «Трофи» и «Иртыш» работал также «Амур».

21 октября на этом же участке осуществляли незаконную деятельность земснаряды «Трофи» и «Иртыш», работу которых прикрывал радиотехнический пост (РТП) «Берег 85» оккупационного контингента ФРС России в аннексированном Крыму.

Эти переговоры ведутся на 16 канале в ультразвуковом диапазоне на частоте 156,8 МГц, что принят в мире для осуществления обмена информацией между судам в море.

Как понятно из разговора, земснаряды «Трофи» и «Иртыш» добыли в Бакальской банке по 780 и 2100 тонн песка соответственно.

Во время начала работы украинский пограничный пост пытался опросить земснаряд «Иртыш» о разрешении на промышленную деятельность, но, нарушая нормы международного морского права, он на этот запрос не ответил. В это же время РТП «Берег 85» оккупационного контингента России в аннексированном Крыму говорил земснаряду о переходе на 10 канал, затем на канал выше.

Их переговоров украинские пограничники не слышали, но вероятно российский РТП дал указание не отвечать нашем пограничном посту, что запрещено международным морским правом.