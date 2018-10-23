В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автокрана на столичном Печерске повреждено 18 легковых автомобилей и грузовик, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия.
Три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации.
Полицейские проводят осмотр события, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.
Сведения о автопроисшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Ранее СМИ сообщили о 10 поврежденных авто.
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