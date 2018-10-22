В Киеве задержали с поличным гражданина Бразилии, который прилетел с целью сбыта 4 кг кокаина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Бразилец 22 октября пришел в аэропорт «Киев» (Жуляны) для получения собственного багажа. При осмотре указанного чемодана выявлено наличие двойного дна. В дальнейшем в ходе осмотра указанного дна обнаружено и изъято 2 скрепленных между собой пакета, внутри которых находилась порошкообразное вещество белого цвета массой 4,1 кг.

Проведенный с помощью экспресс-теста COCAINECRACK TEST экспресс анализ дал положительный результат на наличие в веществе наркотического вещества – кокаина.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении гражданину Бразилии по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.