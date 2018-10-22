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Российский бизнесмен Евгений Пригожин может быть причастным к убийству «правой руки» экс-главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого. Об этом говорится в расследовании российского издания Новая газета.

Журналисты сообщают о Валерии Амельченко, который, по его признанию, принимал криминальные заказы от людей Пригожина.

«В 2014–2016 годах Амельченко и его людям приходилось работать в основном в Украине, как в Донецкой и Луганской народных республиках, так и на территории, контролируемой центральным правительством», - говорится в расследовании.

Так, Амельченко упоминал о том, как в Луганске из 9-мм ПБ (пистолет бесшумный, - ред.) ликвидировал «правую руку Плотницкого».

Как отмечают журналисты, это мог быть помощник главаря «ЛНР» Дмитрий Каргаев, труп которого с огнестрельными ранениями 16 марта 2016 года был обнаружен на лестничной площадке в Луганске.

Кроме того, Амельченко был причастен к событиям на Майдане в Киеве в период с ноября 2013 по январь 2014 года.
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