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Американская BWAA (ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе) поставила украинца Василия Ломаченко на вершину рейтинга лучших боксеров мира вне весовой категории. 

Эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, сообщает 112 Украина.

Рейтинг определяется объединением данных из поданных списков топ-10 вне зависимости от весовой категории от каждого члена ассоциации. 

1. Василий Ломаченко – 216.2. Теренс Кроуфорд – 213.3. Геннадий Головкин – 181.4. Майки Гарсия – 160.5. Эррол Спенс – 131.6. Наойя Инуэ – 106.7. Срисакет Сор Рунгвисаи – 105.8. Александр Усик – 98.9. Сауль Альварес – 87.10. Энтони Джошуа – 70.
ForUm

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