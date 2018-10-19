В новых государственных строительных нормах по градостроительства (ГСН Б.2.2-12: 2018 «Планировка и застройка территорий»), которые вступили в действие с 1 сентября, введено ограничение максимальной высоты жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Мингрегиона.

«Если посмотреть статистику, то Киевская область, например, ежегодно вводит в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров жилья, в то время как Киев - 1,5-1,6 млн. То есть активное строительство ведется в пригородах. Сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет для этого достаточных инженерных коммуникаций, не хватает социальной инфраструктуры. И еще один важный критерий - безопасность. Я имею в виду, когда строятся 25-30 этажные дома, то отсутствует пожарная безопасность, ведь в регионах нет возможности ликвидировать пожар в таких высотных зданиях. Эти территории не могут развиваться так. Поэтому, чтобы гармонизировать пространство, планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, в новых градостроительных ГСН ввели ограничения относительно жилой застройки населенных пунктов в зависимости от их классификации и количества населения, проживающего», - сказал он.

Так, согласно ГСН, в сельских населенных пунктах с численностью до 1000 человек разрешается исключительно усадебная застройка, в сельских населенных пунктах более 1000 человек - усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно), поселки городского типа - высотность многоквартирной жилой застройки до 15 м (до 5 этажей включительно), города с численностью до 50 000 - высотность многоквартирной жилой застройки до 27 м (до 9-ти этажей включительно), города с населением 50-100 тысяч - высотность многоквартирных домов до 48 м (до 16-ти этажей включительно), города с численностью более 100 000 высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственного планирования.

Высота определяется без учета шатровой кровли в случае ее устройства.

В случае строительства на сложном рельефе высота определяется с учетом цокольного этажа.