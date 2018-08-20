Российское оккупационное командование повысило уровень готовности к проведению масштабных мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные разведки.

«Перевод в усиленный режим работы ответственных за мобилизацию т.н. «республиканских органов власти» вызван провокационными заявлениями псевдоавторитетных российских «военных экспертов», которые на основании надуманной, искаженной и предвзятой информации прогнозируют «активизацию боевых действий подразделениями Объединенных сил в период проведения государственных праздников Украины (День флага, День независимости)», - говорится в сообщении.

В связи с этим, т.н. «республиканскими военными комиссариатами» дополнительно уточняются списки и места пребывания всех категорий граждан на оккупированных территориях. На неопределенный срок продлена продолжительность сборов с офицерами-резервистами, которые проводятся на базе соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.