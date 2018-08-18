Сегодня утром поездом сообщением «Москва-Харьков» в пункт контроля «Харьков-пассажирский» прибыл гражданин Украины, который был избит российскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, вчера вечером, наш соотечественник 1977 года выезжал в Российскую Федерацию поездом сообщением «Кривой Рог-Москва». По словам мужчины, во время прохождения пограничного контроля в российском пункте пропуска «Долбино» он предоставил пограничникам для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу. На вопрос гражданина объяснить причину, по которой ему отказывают в пересечении границы, ответа никто не предоставил, после чего двое российских пограничников и одно лицо в гражданском силой вывели нашего соотечественника из вагона поезда.

При высадке правоохранители РФ безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, после которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия. Сейчас украинские пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.

В Холодногорской отдел Национальной полиции в Харьковской области направлено уведомление для внесения сведений в Едрей об установлении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение».

Кроме того, Госпогранслужба направила письмо пограничному ведомству РФ с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям пограничников РФ.