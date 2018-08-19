также в разделеОбщество
Российский «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона на три года 13
Сегодня – Яблочный Спас 16
Украинцев предупреждают о грозах и шквалах 73
В Одессе 800 полицейских охраняли «Марш равенства» 43
Повариха боевиков «ДНР» сдалась полиции 67
Радио Свобода: «Признание» Асеева сомнительно 38
Экипаж «Механика Погодина» посетил генконсул РФ 33
Судья, закрывший дело Кернеса, заявил о давлении и попросился в отставку 35
США подарили Украине два контрбатарейных радара 60
Шарий назвала СМИ, которые переврали слова Медведчука на суде по Стусу 48
Во Львове спасатели на руках вынесли из маршруток 130 человек 205
У Климкина оправдания Вены по поводу Путина на свадьбе вызывают грустную улыбку 104
Фриз: Ситуацию с «Механиком Погодиным» нужно решать силой 1054
Пленник «ДНР» Асеев на российском ТВ сознался в шпионаже 174
17 августа. Картина дня 46
СМИ распространяют фейк об «Океане Эльзы» 111
«Кто заказал Катю Гандзюк?»: Во Львове арестовали парня, который ранил полицейского 29
Нападение на Гандзюк: задержаны еще двое подозреваемых 35

В августе 2018 сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с сотрудниками Бахмутского отдела Национальной полиции Украины в числе других разоблачили и задержали участника незаконного вооруженного формирования «ДНР», которому на момент совершения преступления было всего 15 лет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Силовики установили, что юноша из Донецкой области в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний получения материальной выгоды добровольно присоединился к НВФ «ДНР». Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан, как «нарушителей комендантского часа», они доставляли в местный штаб «ДНР».

С началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, несовершеннолетний юноша срочно покинул ряды боевиков и решил на время покинуть город.

По материалам военной контрразведки СБ Украины в отношении указанного гражданина Украины открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины - «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

«Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. Как оказалось, боевики активно привлекали в свои ряды несовершеннолетних лиц, которые, не осознавая, шли на преступление. Они были свидетелями беспорядков, которые несли последователи «русского мира», а некоторые из них, одурманенные видом крови и страданий, под одобрительные возгласы боевиков, становились участниками издевательств над задержанными мирными жителями», - заявили в штабе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2560 грн.
10
Теги