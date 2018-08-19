В августе 2018 сотрудники военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с сотрудниками Бахмутского отдела Национальной полиции Украины в числе других разоблачили и задержали участника незаконного вооруженного формирования «ДНР», которому на момент совершения преступления было всего 15 лет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Силовики установили, что юноша из Донецкой области в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды и обещаний получения материальной выгоды добровольно присоединился к НВФ «ДНР». Вооруженный автоматом старшеклассник нес службу на блокпосту и патрулировал улицы города Часов Яр. Выявленных патриотически настроенных граждан, как «нарушителей комендантского часа», они доставляли в местный штаб «ДНР».

С началом освобождения украинскими войсками городов от членов пророссийских бандформирований, несовершеннолетний юноша срочно покинул ряды боевиков и решил на время покинуть город.

По материалам военной контрразведки СБ Украины в отношении указанного гражданина Украины открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины - «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

«Сейчас задержанный сотрудничает со следствием. Как оказалось, боевики активно привлекали в свои ряды несовершеннолетних лиц, которые, не осознавая, шли на преступление. Они были свидетелями беспорядков, которые несли последователи «русского мира», а некоторые из них, одурманенные видом крови и страданий, под одобрительные возгласы боевиков, становились участниками издевательств над задержанными мирными жителями», - заявили в штабе.