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В Украине по состоянию на 1 июля 2018 года проживает 42 млн 263,9 тысячи человек. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

«Численность имеющегося населения в Украине, по оценке на 1 июля 2018 год, составляла 42263,9 тыс. человек. В течение января–июня 2018 года численность населения уменьшилась на 122,5 тыс. человек», - сообщили в Госстате.

Существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших – только 55 живорожденных.

За время независимости в Украине перепись населения проводилась один раз – в 2001 году. Согласно ей, в государстве проживали 48,5 млн человек.  

В 2019 году планируется проведение пробной переписи.

 
ForUm

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