Один из лидеров украинской оппозиции Александр Вилкул заявил, что «Оппозиционный блок» может победить на выборах и президента, и Верховной Рады в 2019 году.

«Желательно, чтобы был один кандидат, который представляет людей, которые думают, как мы. Для меня это должен быть авторитетный человек, который не пойдет на договорняки с властью, не предаст. Есть ли у такого человека шанс победить, гипотетически? Уверен, что есть», - сказал Вилкул в интервью Елене Бондаренко.

Отвечая на вопрос, будет ли он сам выдвигаться в президенты, Вилкул сказал: «Я четко понимаю ответственность, и мы все, на самом деле, понимаем ответственность. Тренироваться нельзя. У нас межвыборный цикл – 5 лет. Если потренироваться на этих выборах, то за 5 лет, которые пройдут до следующего цикла, часть людей просто не доживет - эта власть их добьет, часть за границу уедут, сбегут, 8 миллионов человек уже сбежало. И что будет со страной - не понятно. Поэтому, если я буду этим единым кандидатом, то для меня это было бы очень серьезное, взвешенное решение. Я бы шел только на победу, никаких других вариантов».

По словам оппозиционера, избиратели условно «оранжевого» поля в настоящее время сегментированы между президентом Петром Порошенко, лидером «Батьківщини» Юлией Тимошенко и «условным Соросом», кандидатом от которого, вероятно, будет Анатолий Гриценко. Эти избиратели ориентированы только на своего кандидата, и не будут поддерживать другого.

«Есть и здравомыслящие люди, которые не хотят поддерживать войну до последнего украинца, хотят, чтобы Украина была мирная, добрая, счастливая страна. Это — мы», — сказал Вилкул.

Он подчеркнул: «Очевидно, что тот кандидат, который будет выдвинут от нас, войдет во второй тур, набрав 20-25% голосов в первом туре. Это очевидно. Не важно, кто войдет во второй тур от «оранжевого» поля, избиратели других частей этого поля этого кандидата не поддержат. Они могут проголосовать и за нашего кандидата, или не прийти на выборы. Поэтому, я считаю, что наша победа возможна и на президентских, и на парламентских выборах».

Вилкул акцентировал: «На парламентских выборах мы не наберем 51%, 51% не набирала ни одна партия за все время существования нашей страны, за последние 28 лет. Но можно набрать больше всех — 25-30% и формировать коалицию на наших условиях. А в парламентско-президентской республике пост премьера важнее поста президента».

«В чем большая проблема? Что пытается сделать эта власть — президент, Кабмин, коалиция в Верховной Раде последние пять лет? Они пытаются лишить нас надежды, вогнать в депрессию, деморализовать, промыть мозги своими телеканалами, рассказать, что только их правда — это правда, заставить нас не прийти на выборы, исключить нас из политической жизни страны. На самом деле, людей, которых хотят нормального будущего, лучшего будущего для нашей страны, не сотни тысяч, их - миллионы», — подчеркнул он.

Вилкул также сообщил, что в настоящее время ведется достаточно много переговоров и консультаций по выбору единого кандидата от ОБ, от оппозиционных сил.