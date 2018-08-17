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Во время совместных с СБУ мероприятий на киевском книжном рынке «Петровка» Госкомтелерадио выявлена ​​и прекращена незаконная реализация книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования ФЛП Перчак В. и ФЛП Путивский В. Книги, которые распространялась без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на предпринимателей наложены административно-хозяйственные штрафы в размере 37 тыс. 230 грн. В случае повторного нарушения действующего законодательства, сумма штрафа составит уже 186 тыс. 150 грн», - говорится в сообщении.

Решение о наложении административно-хозяйственного штрафа подлежит исполнению с момента его вынесения, но не позднее 15 рабочих дней с даты его получения субъектом хозяйствования, в отношении которого оно вынесено. Оно может быть обжаловано субъектом хозяйствования в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Напомним, с 1 января 2017 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания», согласно которому издательская продукция имеет происхождение или изготовлена ​​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории при условии наличия соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной и клади или сопровождаемом багаже ​​общим количеством не более 10 экземпляров.

Издательская продукция, ввезенная в Украину после 1 января 2017 года без соответствующего разрешения, изымается из торговой сети. На субъектов хозяйствования, которые нарушают закон, накладывается административно-хозяйственный штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай такого распространения.

По состоянию на 16 августа уполномоченными должностными лицами Госкомтелерадио составлено 14 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 521 220 грн. Незаконно ввезенную издательскую продукцию изъято из обращения.
ForUm

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