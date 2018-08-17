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Главное следственное управление следственного комитета России возбудило два уголовных дела по факту обстрелов гражданского населения на Донбассе якобы военнослужащими Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

«5 августа 2018 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке самопровозглашенной «ДНР». В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения», - заявили в следкоме.

Кроме того, по данным российского следствия, 14 августа 2018 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел гражданских объектов в селе Коминтерново Волновахского района. В результате обстрела не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница получила осколочное ранение.

По данным фактам Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.
ForUm

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