По данным ФГИУ, почти за месяц (по состоянию на 9 часов 30 минут 16.08.2018) работы Единой базы данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, созданной исключительно за средства государственного бюджета, объем поступлений в бюджет ориентировочно составляет 463, 75 млн грн, из которых прямых налогов в виде уплаты пенсионного страхования – 61,8 млн грн и военного сбора – 92,75 млн грн, а также уплаты налога на доходы физических лиц – 309, 16 млн грн.

Такие данные приводит на своей странице в сети Facebook руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

То есть каждый день работы системы обеспечивает поступлений в государственный бюджет на сумму более 10 млн грн. По сравнению с соответствующим периодом 2017 произошло увеличение поступлений в государственный бюджет почти в 12 раз!

Отдельно отмечаем, что Фондом государственного имущества по состоянию на 16.08.2018 предложено к продаже на электронных площадках систем «ПРОЗОРРО» и «ПРОЗОРРО. ПРОДАЖИ» 174 объектов малой приватизации на общую сумму около 85 млн грн.

Ранее в Фонде госимущества сообщали, что цены авторизованных электронных площадок в сфере оценки является аналогом цен «ПРОЗОРРО».