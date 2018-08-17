17 августа около 17:00 во Львове прошел короткий, но сильный ливень. Через полчаса, город затопило.

Сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Екатерины Гандзюк.

Во Львове арестовали парня, который ножом ранил полицейского во время задержания за нанесение граффити «Кто заказал Катю Гандзюк». По данным активистов, полицейские были не в форменной одежде и не представились.

На юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты.

Гражданка Украины – руководитель крымского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Елена Одновол осуждена на три года условно и завтра будет освобождена из СИЗО. Суд принял такое решение в связи с беременностью женщины и признанием ей своей вины.

Министерство внутренних дел разрешило сотрудникам Государственной пограничной службы без решения суда задерживать подозреваемых по делам Национального антикоррупционного бюро.

Двое осужденных в Украине граждан, которые внесены в списки на обмен на украинских политзаключенных, отказались писать обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Киевская прокуратура по материалам Оболонского управления полиции Киева зарегистрировала уголовное производство в отношении адвокатов экс-президента Виктора Януковича.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ о выговоре заместителю генпрокурора – специализированному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому.

НКРЭКУ на следующей неделе может отменить формулу формирования цены на уголь «Роттердам +».

Утром 16 августа патруль СММ в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях попал под обстрел на северо-восточной окраине оккупированного населенного пункта н. п. Гольмовский. В СЦКК заявили, что военные ВСУ не могли осуществить выстрелы рядом с патрулем СММ ОБСЕ в связи с удаленностью от места происшествия.