В поселке Доброслав Лиманского района Одесской области устанавливают памятник Защитникам Украины
Об этом сообщила мэр населенного пункта Людмила Прокопечко, пишет Думская.
Памятник, представляющий собой стилизованную диспетчерскую башню Донецкого аэропорта, которая стала символом героизма украинских воинов-«киборгов», будет стоять в доброславском парке Славы.
Авторы — скульптор Виталий Квак и мастер художественной ковки Освальдо Искерго Фрага. Ранее они украсили Доброслав арт-объектами «Девушка-весна» и «Десять заповедей».
Откроют памятник 24 августа – в День Независимости Украины.
Напомним, битва за Донецкий аэропорт продолжалась 242 дня с - 26 мая 2014 по 21 января 2015 года. Объект обороняли военнослужащие целого ряда частей Вооруженных сил Украины и бойцы добровольческих подразделений. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 боевиков.
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