За прошедшие сутки, 16 августа, боевики 30 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 5 раз из запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и минометов калибром 120 и 82 мм.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из «Градов» и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибром 82 мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки двое оккупантов получили ранения.