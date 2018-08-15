Минтранс РФ проработал пакет ответных мер на случай, если Украина решит прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитри, передает ТАСС.

«Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши ответные меры в связи с возможным принятием такого рода решений», - сказал Дитрих.

Он подчеркнул, что в случае, если такие решения Украиной будут приняты, российская сторона реализует ответные меры.

В то же время Дитрих отметил, что не ожидает, что дело дойдет до реальных шагов. «В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет», - подчеркнул он.

Ранее компания «Укрзализныця» заявила о готовности выполнить распоряжение правительства, если таковое поступит, и прекратить сообщение с Россией. Однако в Министерстве экономического развития и торговли Украины заявили, что «не рассматривают прекращение пассажирского сообщения с Россией в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии РФ».

По данным «Укрзализныци», в 2017 году компания перевезла 0,9 млн украинцев в РФ, что в 5 раз меньше, чем в 2013 году. Компания отмечает тенденцию к уменьшению пассажиропотока в этом направлении. Так, за семь месяцев этого года в Россию поездами отправились 454,1 тыс. украинцев - это на 16,4% меньше аналогичного периода прошлого года. Но при этом маршруты в Россию стали самыми прибыльными для железных дорог Украины за прошлый год. На первом месте оказался поезд Киев - Москва, который принес $5,8 млн.

Между Украиной и Россией в настоящий момент курсирует 13 пар поездов. Восемь из них - формирования «Укрзализныци», три - Молдавской железной дороги, по одному - Российской и Азербайджанской.