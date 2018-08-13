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В Украине скоро стартует пилотный проект по предоставлению при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Об этом сообщила и. о. государственного секретаря, руководитель секретариата госсекретаря Министерства юстиции Украины Елена Косолапова.

По ее словам, перечень детских товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» утвержден приказом Минсоцполитики.

В соответствии с приказом, в «пакет малыша» будут входить предметы первой необходимости, в частности, подгузники, пеленки, детская одежда для новорожденных, одеяла, полотенце, игрушка, средства гигиены и тому подобное.

«Единовременное пособие «пакет малыша» будет выдаваться маме или законному представителю ребенка при выписке новорожденного ребенка из роддома. Факт передачи помощи будет фиксироваться в акте приема-передачи и в журнале учета», - объяснила процедуру получения «пакета малыша» Косолапова.
ForUm

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