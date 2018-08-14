Футболисты киевского «Динамо» 14 августа победили в повторном матче 3-го раунда отбора Лиги чемпионов чешскую «Славию» (2:0) и получили право выступать в раунде плей-офф. Первая игра в Праге завершилась со счетом 1:1, сообщает Укринформ.

Мячи на НСК «Олимпийский» в присутствии 39 318 зрителей, забили Беньямин Вербич (11-я минута) и Артем Беседин (74).

На матче работала польская бригада судей. Главный арбитр – Даниэль Стефанский, лайнсмены – Марцин Бонек и Давид Голис, четвертый рефери – Збигнев Добрынин.

Напомним, в пражском поединке подопечные Александра Хацкевича упустили победу на 90+5 минуте, пропустив мяч с пренальти от Йозефа Гушбауера. В украинской команде незадолго до этого (восемьдесят второй минута) отличился Беньямин Вербич.

Теперь в плей-офф отбора динамовцы 21-го и 28 августа встретятся с лучшей командой пары «Стандард» (Бельгия) – «Аякс» (Голландия).