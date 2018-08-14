Европейский Союз выделил Украине 15,5 млн евро очередного транша в соответствии с соглашением о финансировании программы «Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине».

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на министра Кабинета Министров Александра Саенко.

«Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, измеряется определенными программой индикаторами. Благодаря их выполнению вторая часть транша составляет 10,5 млн евро. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет», - сказал он.

По словам министра, Украина уже выполнила 75% из 100% поставленных индикаторов на 2017 год, за что получила высокую оценку европейских партнеров, которые, в частности, подчеркнули эффективность привлечения специалистов по вопросам реформ и создания эффективной системы координации реформы на высшем уровне.

Руководитель группы поддержки Украины в ЕС Питер Вагнер и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подчеркнули важность дальнейшего внедрения реформы государственного управления. «Благодаря внедрению реформы правительство стало сильнее, усилилось качество государственного управления и, как результат, мы имеем сильную экономику», - говорится в сообщении.

Для простых граждан это означает, что государство, которое предоставляет им услуги, становится более эффективным, сервисоориентированным, а качество предоставления таких услуг будет только улучшаться.