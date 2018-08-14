В арсенале российских цифровых криминалистов появилось новое спецсредство - комплекс по извлечению данных из смартфонов и компьютеров iDC-8811 Forensic MagiCube от китайской компании MeyaPico. В июле 2018 года военное управление Следственного комитета приобрело два чемодана с комплексом за 5 млн рублей (74 тыс. долларов), пишет Русская служба ВВС.

С помощью этих комплексов будут расследоваться преступления в Центральном и Восточном военных округах.

В технической документации к тендерам Следственного комитета говорится, что MagiCube («волшебный куб») способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Telegram, Skype, Viber и других. Скорее всего, речь идет об обычной переписке в Telegram: считается, что сообщения из «секретных чатов» мессенджера не способна расшифровать ни одна спецслужба или компания в мире.

MagiCube может взламывать устройства с операционными системами Apple и Android и автоматически извлекать из них «идентификаторы владельца устройства»: имя, адрес электронной почты и номер телефона. Также MagiCube может добывать данные из соцсетей, в частности Facebook и Twitter.

Всего комплекс способен извлекать информацию из 3000 моделей мобильных устройств 100 компаний-производителей. Устройства подключаются к «волшебным» чемоданам через специальный набор кабелей.

На сайте MeyaPico утверждается, что компания контролирует 45% рынка криминалистического оборудования в Китае, российские же власти прибегают к ее решениям впервые.

«Раньше Следственный комитет ориентировался на израильские и американские решения, но политическая ситуация изменилась, - рассказал ВВС генеральный директор «Эстер Солюшнс» Дмитрий Сатурченко. - Мы не определяем политику «большого» Следственного комитета, но плотно работаем с военно-следственным управлением, и акцент делаем на ту технику, которая наиболее защищена от возможных уязвимостей и может эксплуатироваться не менее 10 лет».

В 2016 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин официально подтвердил, что ведомство использует решения израильской компании Cellebrite. В ведомстве отчитывались, что с помощью взлома трех iPhone 5, принадлежавших подозреваемым, удалось вычислить контрабандистов бразильской свинины в Крыму.