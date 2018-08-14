Оборонный бюджет США на следующий, 2019 финансовый год включает в себя запрет на закупку и использования в госучреждениях оборудования, изготовленного китайскими компаниями ZTE и Huawei. Об этом говорится в тексте документа, который был обнародован в базе данных Конгресса США, передает 112 Украина.

Согласно тексту, запрет начнет действовать спустя год с момента подписания бюджета – с 13 августа 2019 года.

Помимо ZTE и Huawei, в списке компаний, чье телекоммуникационное оборудование и услуги запрещено закупать и использовать госструктурам, значатся китайские Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также ряд дочерних предприятий этих компаний.

В порядке исключения закупки могут быть проведены после утверждения директором Национальной разведки США - если заинтересованное в этом ведомство сумеет убедительно обосновать такую необходимость. Разрешение в случае, если оно будет выдано, будет действовать не более года после того, как запрет вступит в силу.

Причиной подобного запрета стали выводы американских экспертов о том, что перечисленные компании имеют возможности обхода механизма контроля над иностранными инвестициями в США, и, как следствие, имеют доступ к ряду современных технологий двойного назначения.

МИД Китая уже заявил о своем недовольстве тем, что страна в оборонном бюджете США упоминается в негативном плане, и призвал «отказаться от идей времен холодной войны» и избегать негативных заявлений в отношении КНР, «чтобы избежать нанесения ущерба китайско-американским отношениям и двухстороннему сотрудничеству в важных областях».

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 млрд долларов, вчера, 13 августа 2018 года. Помимо прочего, документ также предполагает выделение Украине помощи в размере 250 млн долларов в сфере безопасности.