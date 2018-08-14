В Одесской области спасатели обнаружили тела утонувших на озере Яплуг отца и сына.

По данным ГосЧС, информация о том, что мужчина 1961 г.р. и его сын 2008 г.р. вышли в 17:00 на рыбалку на резиновой лодке на озере Ялпуг Болградского района и не вернулись, поступила 12 августа в 23:10.

В 11:00 13 августа сотрудники полиции в камышах обнаружили тело погибшего мужчины и резиновую лодку. В 15:30 водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения на расстоянии около 400 метров от берега нашли и достали из озера тело погибшего ребенка.