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В Одесской области спасатели обнаружили тела утонувших на озере Яплуг отца и сына.

По данным ГосЧС, информация о том, что мужчина 1961 г.р. и его сын 2008 г.р. вышли в 17:00 на рыбалку на резиновой лодке на озере Ялпуг Болградского района и не вернулись, поступила 12 августа в 23:10.

В 11:00 13 августа сотрудники полиции в камышах обнаружили тело погибшего мужчины и резиновую лодку. В 15:30 водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения на расстоянии около 400 метров от берега нашли и достали из озера тело погибшего ребенка.
ForUm

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