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Закон, согласно которому в аннексированном Крыму вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами, начал действовать на территории России.

Об этом сообщает ТАСС.

Законом устанавливается, что право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ, принятому по результатам аукциона.

Кроме того, с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до дня аннексии  Крыма Россией, признаются недействительными. Теперь правительство РФ будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий.

Как комментировали в Минприроды России, до момента вступления закона в силу право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, предоставлялось без проведения торгов по решению кабмина на основании заявки недропользователя. Новый закон, по сути, устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в Крыму, какие уже действуют на всей территории России.
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