Байкеры намерены объявить бойкот Harley-Davidson в связи с тем, что компания выводит часть производства за пределы США.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Многие другие компании стремятся попасть к нам, включая конкурентов Harley. Очень плохое решение!» - написал он в Twitter.
Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2018 г.
О том, что Harley-Davidson готовится перенести часть производства за пределы страны из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома, стало известно в конце июля.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время