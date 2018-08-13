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Байкеры намерены объявить бойкот Harley-Davidson в связи с тем, что компания выводит часть производства за пределы США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Многие другие компании стремятся попасть к нам, включая конкурентов Harley. Очень плохое решение!» - написал он в Twitter.

 


 

 

О том, что Harley-Davidson готовится перенести часть производства за пределы страны из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома, стало известно в конце июля.
ForUm

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