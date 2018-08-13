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Скандальную врача онкогематологического отделения Института рака Анну Губареву, которая отказалась лечить ветерана АТО из-за того, что «тот убивал братский народ», после громкого увольнения восстановили в должности и даже повысили.

Нападение на ювелирку в Киеве совершили иностранцы.

Совет судей Украины на внеочередном заседании 13 августа приняли резолюцию, в которой отмечается недопустимость привлечения судьи к уголовной ответственности за принятие судебного решения.

В Красногвардейском районном суде Днипра объявлен обвинительный акт экс-главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву, причастным к гибели 40 десантников и 9 членов экипажа самолета Ил-76 в Луганском аэропорту в 2014 году.

Бывший первый заместитель председателя правления «Укргазвыдобування» Алексей Тамразов, подозреваемый в попытке дачи прокурору взятки в размере 200 тыс. долларов, вышел под залог из следственного изолятора

Сестра осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова Наталья Каплан призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении брата до момента, пока он не покинет пределы страны.

С учетом предложений участников рынка НАК «Нафтогаз Украины» увеличивает цену предложения на закупку в августе этого года природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины с 8 088 до 8 209 грн за тыс. куб. м (без НДС). 

В ФСБ заявили об изъятии оружия у прибывшей в Крым гражданки Украины.

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) посетит Киев с 6 по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий, экономической политики и следующих шагов, включая финансовую помощь.

Если российский монополист «Газпром» откажется от транзита газа через территорию Украины после 2019 года и будет блокировать транзит со стороны других потенциальных пользователей украинской газотранспортной системы, Стокгольмский арбитраж может взыскать с компании около $12 млрд. 

Итальянские карабинеры раскрыли организацию, которая вербовала наемников для участия в войне на Донбассе. 
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