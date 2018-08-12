Один из украинцев, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Венгрии, находится в состоянии комы, сообщает посольство Украины в стране.

«11 августа во второй половине дня на территории области Ноград (Венгрия) на 59 км автодороги №2 произошла авария микроавтобуса (по неизвестным причинам съехал с дорожного полотна и перевернулся), который перевозил граждан Украины. Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии», – говорится в сообщении.

По данным посольства, всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Известно, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 - легкие. Погибших нет.

По сообщению полиции, 13 пострадавших в ДТП граждан Украины госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат. Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в больницах, один в состоянии комы (угроза жизни остается). Возле него находится отец.

Напомним, 11 августа в Венгрии перевернулся микроавтобус с украинцами, пострадали 13 человек.