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В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами, пострадали 13 человек, сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Zoom .

По данным местной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2.

Что стало причиной возникновения аварии, пока не известно. Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП были травмированы 13 граждан Украины.

Как сообщили  в полиции, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.

Движение на транспортной магистрали было временно ограничено.

По информации «Новостей Закарпатья», потерпевшие - жители Закарпатской области. На момент аварии они возвращались из Венгрии домой. В настоящее время 4 из них находятся в тяжелом состоянии.

В посольстве Украины в Венгрии ситуацию пока не комментируют.
ForUm

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