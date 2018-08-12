В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами, пострадали 13 человек, сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Zoom .
По данным местной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 14:45 на 51 км главной магистрали №2.
Что стало причиной возникновения аварии, пока не известно. Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП были травмированы 13 граждан Украины.
Как сообщили в полиции, все пострадавшие взрослые, их госпитализировали в несколько больниц.
Движение на транспортной магистрали было временно ограничено.
По информации «Новостей Закарпатья», потерпевшие - жители Закарпатской области. На момент аварии они возвращались из Венгрии домой. В настоящее время 4 из них находятся в тяжелом состоянии.
В посольстве Украины в Венгрии ситуацию пока не комментируют.
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