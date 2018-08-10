Независимый профсоюз горняков Украины приветствует решение премьер-министра Владимира Гройсмана взять под личный контроль решение проблем угледобывающей отрасли Украины и требует не ограничиваться сменой гендиректора в Первомайске, а взять на системный контроль вопрос развития отрасли.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Независимый профсоюз горняков Украины приветствует решение премьер-министра Владимира Гройсмана взять под личный контроль решение проблем угледобывающей отрасли Украины. Самое время, потому что ситуация на «Первомайскуголь» показывает всю глубину проблем горняков», - отмечает Волынец и обращается к главе правительства:« Думаете, на других шахтах нет проблем?»
«Несоблюдение безопасности условий труда, техническое оснащение времен глубокого совка, некомпетентное управление, хищение бюджетных средств, постоянная задолженность перед шахтерами и дотации, дотации, дотации - это, фактически, типичные, ежедневные признаки привычной работы государственных шахт. Не верим больше никому!» - пишет он.
Независимый профсоюз горняков Украины требует от премьера не ограничиваться сменой гендиректора в Первомайске, а взять на системный контроль вопросы развития угледобывающей отрасли, пишет председатель профсоюза горняков.
Напомним, как сообщал УНИАН, Владимир Гройсман решил взять под личный контроль ситуацию в угольной отрасли. Премьер согласовал назначение нового генерального директора ГП «Первомайскуголь», которое весной в результате техногенной катастрофы на шахте «Золотое» оказалось под угрозой исчезновения.
«Гройсман остался крайне недоволен данной ситуацией и использованием средств, которые Кабмин выделил на предотвращение техногенной катастрофы», - отмечает источник агентства в Кабмине.
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