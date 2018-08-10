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За годы независимости Украины на капитализацию государственных банков и банков с государственной долей было направлено около 250 млрд грн, сообщает пресс-служьа министерства финансов.

«Несмотря на то, что государственные банки и банки с государственной долей составляют более 50% банковского рынка, на их капитализацию за годы независимости было направлено около 250 млрд грн (из них 155,4 - АО КБ «ПриватБанк»). Их деятельность, кроме коммерческой важности для государства, представляет большой общественный интерес», – говорится в сообщении.

В Минфине также подчеркнули, что по инициативе и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой министерство начинает регулярные и детальные отчетности об основных показателях деятельности банков, состоянии практического внедрения ими «Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора», выполнения индивидуальных стратегий, а также о работе с портфелями проблемных активов.
ForUm

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