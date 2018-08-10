Военнослужащий Объединенных сил, с которым была потеряна связь в ходе боестолкновения возле Майорска 8 августа, погиб, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«С прискорбием сообщаем, что вчера стало известна судьба военнослужащего Объединенных сил, с которым была потеряна связь во время выполнения боевой задачи 8 августа 2018. К сожалению, он погиб, а тело героя попало в руки оккупантов, которые безжалостно и бесстыдно использовали его для пропаганды идей русского мира и войны», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что погибший – Дмитрий Михайлович Украинский – родился и вырос на Донбассе. «С началом оккупации с оружием в руках встал на защиту своей Родины. 8 августа в составе разведывательной группы выполнял разведывательное задание в так называемой серой зоне. Будучи командиром группы прикрытия, понял, что попал в засаду, принял бой. Основная группа, получив доклад от Дмитрия Украинского о засаде, начала отход. Дмитрий Украинский вместе с собратом, которому только исполнилось всего 19 лет, вели бой с превосходящими силами противника. Выяснив, что основная группа отошла и получив приказ на отход, остался среди врагов и приказал отходить 19-летнему разведчику», – отмечается в сообщении.

«Младший сержант Дмитрий Михайлович Украинский погиб как герой. Память о нем всегда останется в сердцах его собратьев. За мужество и героизм в ходе выполнения боевой задачи Дмитрий Украинский представлен к государственной награде посмертно», – подчеркнули в штабе.

Как ранее сообщал ForUm, 8 августа в ходе боестолкновения возле Майорска с одним военнослужащим Объединенных сил была потеряна связь.