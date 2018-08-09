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За прошедшие сутки, 8 августа, противник 44 раза открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе дважды из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска зафиксировано боестолкновение.

В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое – получили ранения. С одним военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

По данным разведки, двоих оккупантов уничтожено, четверо – получили ранения.
ForUm

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