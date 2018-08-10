Украина имеет новое мощное оружие. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, находясь на Житомирском полигоне ВСУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам секретаря СНБО, сейчас проходят испытания новой 155-мм самоходной гаубицы. «Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня», - отметил он, добавив, что специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 километров.

Турчинов также отметил, что новая самоходная гаубица «имеет натовский 155-мм калибр». «Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в советской армии, его нет и в современной российской армии», - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что стандартам НАТО также отвечает как система управления пушкой, так и технология ее изготовления - на украинских оборонных предприятиях.

«Оружие получило очень хорошее девичье имя - «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», - подытожил Секретарь СНБО.

Ранее в сети были обнародованы фотографии новой самоходной артиллерийской установки «Богдана».